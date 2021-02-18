Французы выиграли сингл-микст на ЧМ в Поклюке, белорусы - 12-е

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Сборная Франции победила в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке, сообщает Sputnik.

В Поклюке сегодня – очередной соревновательный день в рамках мирового биатлонного первенства. Был разыгран один комплект наград – в одиночной смешанной эстафете.

Победу праздновали французы Антонен Гигонна и Жулия Симон с результатом 36 минут 42,4 секунды (5 промахов). Серебро выиграли представители Норвегии Йоханнес Бё и Тириль Экхофф (+2,8 секунды; 9 промахов). Бронза досталась шведским биатлонистам Себастиану Самуэльссону и Ханне Эберг (+22,6 секунды; 8 промахов).

Белорусы Никита Лобастов и Ирина Кривко пришли к финишу 12-ми (+2 минуты 17,3 секунды; 7 промахов).

Всего стартовали 28 команд.

Пока на счету белорусской команды одна бронзовая медаль, которую завоевала на чемпионате мира в спринте Анна Сола.

Ранее Белорусская федерация биатлона заявила о буллинге и давлении на национальную команду, подчеркнув, что пик хейта пришелся как раз на мировой форум в Словении.

В субботу, 20 февраля, в Поклюке пройдут эстафеты у женщин (13:45) и мужчин (17:00).