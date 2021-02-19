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Вудкрофт раскрыл секрет победы над "Йокеритом"
19.02.2021 12:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев – Sputnik. Когда хоккеисты действуют по своей системе, то они могут обыграть любого соперника, заявил главный тренер "зубров" Крэйг Вудкрофт.
Белорусские хоккеисты
По словам Вудкрофта, накануне матча с "Йокеритом" минчане провели собрание клуба, где разобрали проигрышную встречу с московским "Динамо".
"Ребята адекватно восприняли информацию, а я, в свою очередь, еще раз повторил, что не соперник обыграл нас, а мы сами отдали ему очки из-за ошибок. После тренерский штаб разобрал отдельные эпизоды, и хоккеисты поняли, что могут играть значительно лучше. Как уже неоднократно отмечалось, когда мы действуем по своей системе, то можем обыграть любого соперника", - цитирует пресс-служба "зубров" наставника команды.
По словам Вудкрофта, важно также и игрокам помогать голкиперу, блокируя броски соперников. Он отметил, что все спортсмены в "Динамо" знают, насколько это больно, но продолжают это делать.
"В предыдущих матчах нам, возможно, не хватало этого. И сейчас, в конце "регулярки", когда идет борьба за плей-офф, такие, на первый взгляд незаметные, показатели, как заблокированные броски, выходят на первый план и решают исходы матчей", - добавил главный тренер минского "Динамо".
На данный момент "Динамо-Минск" занимает седьмую позицию в Западной конференции чемпионата КХЛ. У хоккеистов в активе 63 пункта в 56 матчах (30 побед и 26 поражений).
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Минское "Динамо" в четверг обыграло в гостях финский "Йокерит" в тяжелом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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