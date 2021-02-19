Источник материала: Sputnik Беларусь

Корреспондент Sputnik Александр Жибуль узнал, как тренируются спортсмены и что нужно делать, чтобы забыть о боли в спине.

Белорусские гонщики за свою десятилетнюю карьеру смогли добиться приличных результатов. В их активе серебряный (2018) и бронзовый (2020) бедуины "Дакара", но цели спортсмены себе ставят амбициозные – победить. В погоне за главным призом гонщики "МАЗ-СПОРТавто", к сожалению, успели заработать не одну травму.

Лидер "мазовцев" Сергей Вязович признается, что больше всего у членов экипажей страдают позвоночник и шейный отдел. К тому же, гонщики во время ралли-рейда получают колоссальные нагрузки на организм.

"Мы были первопроходцами среди белорусов в ралли-рейдах. За это время заработали кучу травм, а сейчас пытаемся с ними держать себя в форме. Правильнее было бы не получать их в принципе, а сначала подготовить себя к таким нагрузкам. Но уже как есть, ведь запредельные нагрузки во время гонки – привычное дело", - говорит Вязович.

© Sputnik Александр Жибуль Ноги оторваны от пола и согнуты в коленях под углом 90 градусов, голову необходимо также держать на весу, при этом постараться максимально расслабить шею. Лопатки не касаются пола.

По его словам, эта несвоевременность ударила по здоровью спортсменов (в частности, спине). Сейчас же перед ними стоит задача не усугубить состояние и тренироваться, показывая результаты.

Не штанга, а гимнастический коврик

Если многие думают, что "мазовцы" работают преимущественно с железом, то они ошибаются. В основном спортсмены занимаются лечебной физкультурой в РНПЦ спорта и делают упор на проблемные места.

"Это, как у всех водителей - позвоночник, шейный отдел. Основные упражнения, которые мы делаем на тренировках, направлены на работу с собственным весом, стабилизацию организма. Все представляют ребят со штангой, но для нашего вида спорта – это ненужное", - объясняет Вязович.

© Sputnik Александр Жибуль "Мазовцы" работают с собственным весом, а также выполняют много упражнений, направленных на стабилизацию организма.

Следит за "дакаровцами" инструктор-методист физической реабилитации РНПЦ Спорта Ольга Литвинко, которая не только делает замечания, но и подбадривает в процессе.

Тренировки проходят необычно: почти все упражнения в положении "лежа на коврике". Они кажутся легкими, но на самом деле здорово выматывают, говорит инструктор.

© Sputnik Александр Жибуль Поднятие корпуса лежа на животе помогает укрепить мышцы спины. Руки можно держать как прямыми, так и согнутыми.

По ее словам, для спортсменов "МАЗ-СПОРТавто" предусмотрены физиотерапия, массаж и лечебная физкультура. Так занимаются уже год.

"В гонках страдает, в первую очередь, спина. Работаем над позвоночником, над мобильностью грудного отдела, над стабильностью пояснично-тазового комплекса. Очень много времени уделяется растяжке. И даже отдельно ребята работают со стопой. Дело в том, что стопа – фундамент нашего тела и ей нужно уделять внимание", - говорит Литвинко.

© Sputnik Александр Жибуль При отведении ноги в сторону в положении лежа на боку используется специальная резинка, чтобы дополнительно нагрузить мышцы.

По ее словам, пояснично-тазовый комплекс у человека должен быть стабилен, а грудной отдел - подвижен. Также специалист учит "мазовцев" не включать позвоночник вместо пресса, что часто делают люди. На это и нацелены упражнения.

Спортсмены минской команды во время тренировок стараются, кто-то устает, но все равно, сжав зубы, пытается закончить комплекс.

© Sputnik Александр Жибуль Благодаря такой статичной позе можно проработать все тело. Колени оторваны от пола, спина ровная. Чтобы не сутулиться и не прогибать поясницу, можно положить на спину теннисный мячик и следить за тем, чтобы он не упал.

Литвинко говорит, что такие нагрузки полезны не только профессиональным спортсменам, но и людям, у которых болит спина. Она советует всем водителям и офисным работникам не находиться долго в одном положении.

"Позвоночник убивают статические нагрузки, поэтому нужно больше ходить, а если человек долгое время находится в дороге, то раз в два часа делать остановку и прогуливаться", - добавляет специалист.

Универсальный секрет здоровой спины от Сергея Вязовича

Именитый гонщик говорит, что залог хорошего самочувствия - это упражнения с собственным весом по утрам. Притом, не обязательно тратить на это часы, достаточно нескольких минут. Он не верит в то, что в домашних условиях люди будут заниматься также интенсивно, как и в зале, поэтому со своего опыта называет несколько универсальных упражнений.

© Sputnik Александр Жибуль При выполнении планки следите, чтобы все тело составляло одну ровную линию, а локоть находился ровно под плечом.

"Я сужу по себе, дома все становятся более ленивыми. Несколько десятков отжиманий по утрам, планка (прямая и боковая) на минуту и приседания с собственным весом – залог здоровья. Он позволяет стабилизировать поясничный отдел. Если это будет делаться режимно, человеку, не занимающемуся спортом, хватит этого с головой, чтобы чувствовать себя отлично", - делится гонщик.

Тренировки в номерах гостиницы и питание

Тренировки с собственным весом "мазовцы" проводят и в номерах гостиницы перед долгой гонкой. Стоит отметить, что и с железом они также работают, но в меньшей степени.

© Sputnik Александр Жибуль Любовь к ралли-рейдам выражается даже в тату. На фото - штурман Павел Гаранин.

"Пик спортивной формы приходится на старт ралли-рейда, поэтому мы подводим себя к соревнованиям. Особенно тяжело было перед "Дакаром-2021". Я то набирал вес, то сбрасывал. Вообще, ходили слухи, что ралли отменят, а это все стресс", - объясняет Вязович.

Притом специальной диеты спортсмен не придерживался, хотя, по его словам, уже ограничивает себя в определенных продуктах, а бывают и вовсе "пустые" дни (разгрузочные – Sputnik).

Но к ралли-рейду нужно подходить со слегка лишним весом. "За две недели ралли-рейда уходит от пяти и более килограммов", - говорит Вязович.

В планах - победить

Несмотря на полученные травмы и огромные нагрузки, бросать гонки лидер "МАЗ-СПОРТавто" еще не планирует и о пенсии не задумывается.

"Пока хожу, здоровье позволяет и есть цель – выиграть "Дакар", завязывать не планирую. Чувствую себя молодым", - добавляет на прощание гонщик.