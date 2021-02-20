Нурмагомедов рассказал, с кем хотел бы провести бой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев – Sputnik. Трехкратный чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что рассмотрел бы возможность поединка с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Об этом рассказал в интервью Магомеду Исмаилову на YouTube-канале "Лысый хищник" .

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. Ранее он неоднократно заявлял, что не собирается возвращаться в октагон.

"Ни одно имя меня уже не заводит. Вот когда называют Сен-Пьера, мне просто хочется встать и побежать 10 километров", - сказал Нурмагомедов.

Он вспомнил, что еще ряд бойцов, в том числе Джастина Гэтжи и Конора Макгрегора, и признался: "(…) и всех я выиграл. Так что и они не заводят".

"Но когда ты говоришь о Жорже Сен-Пьере, то это уже реально заводит. Но ему уже 40 лет, так что давай оставим его", - добавил Нурмагомедов.

По его словам, Сен-Пьер хороший боец и "правильный представитель смешанных единоборств".

Сен-Пьер завершил карьеру в 2019 году. На счету бывшего чемпиона UFC 26 побед и 2 поражения. Ранее СМИ писали, что канадец нацелен на карьеру в Голливуде. Ради этого Сен-Пьер всерьез занялся актерским мастерством и работает с педагогами.