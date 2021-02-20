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Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 9-е место в эстафете на чемпионате мира

20.02.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Мужская сборная Беларуси в эстафете заняла 9-е место. Никита Лобастов, Антон Смольский, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский не уходили на штрафные круги, но потратили 9 доппатронов и в итоге проиграли победителям - это вновь норвежцы - 2 минуты и 25 секунд. Серебро у шведов, бронзу выиграли россияне. Завтра чемпионат мира завершится двумя гонками с массовым стартом.

 
 
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Мужская сборная Беларуси в эстафете заняла 9-е место. Никита Лобастов, Антон Смольский, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский не уходили на штрафные круги, но...
 
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