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Женская сборная Беларуси по биатлону заняла 4-е место в эстафете на чемпионате мира
21.02.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Женская сборная Беларуси по биатлону остановилась в шаге от пьедестала чемпионата мира в эстафетной гонке. Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина показали второй лыжный ход, но были не столь удачливы при стрельбе, затратив на всех восемь дополнительных патронов. Чемпионками мира в этой дисциплине стали норвежки, серебро - у Германии, бронза досталась Украине.
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Женская сборная Беларуси по биатлону остановилась в шаге от пьедестала чемпионата мира в эстафетной гонке. Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена...
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