Женская сборная Беларуси по биатлону заняла 4-е место в эстафете на чемпионате мира

Источник материала: БT

Женская сборная Беларуси по биатлону остановилась в шаге от пьедестала чемпионата мира в эстафетной гонке. Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина показали второй лыжный ход, но были не столь удачливы при стрельбе, затратив на всех восемь дополнительных патронов. Чемпионками мира в этой дисциплине стали норвежки, серебро - у Германии, бронза досталась Украине.



