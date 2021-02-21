За что белорусы начали травить Елену Кручинкину

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодня в словенской Поклюке двумя масс-стартами завершится чемпионат мира по биатлону, который для многих неравнодушных к зимним видам спорта людей стал центром полуторанедельного перманентного притяжения.

Как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, для белорусских болельщиков наибольший воскресный интерес представляет женская элитная гонка, в которой примут участие Динара Алимбекова и Анна Сола.

К сожалению, мужской масс-старт пройдет без участия подопечных Андрея Падина, ибо тот же капитан команды Антон Смольского к своему собственному великому огорчению, так и не сумел «собрать» в Поклюке по-настоящему сбалансированного выступления.

Однако сразу обращу внимание на возраст наших эстафетных квартетов, что мужественно и актуально сражались в субботу. У парней самым старшим оказался Максим Воробей, которому только в конце декабря исполнилось 25 лет.

У женщин – Ирина Кривко. Ей еще нет и «тридцатника», однако она главный «ветеран». Так вот: если это не перспектива, то я тогда просто не знаю, что можно назвать перспективой!

Да, и что значит «перспектива», если уже в Поклюке наш женский квартет аки коллективный лев бился за медаль, уступив лишь чуть-чуть третьему месту, что досталось украинкам?!

Атака на пьедестал

Женская эстафета , безусловно, подарила настоящее зрелище, невероятные драматические переживания. Все для подопечных Олега Рыженкова и Райни Гесвайнера началось не очень гладко, ибо застрельщица Кривко воспользовалась на «лежке» двумя дополнительными патронами.

Но затем Ирина приложила максимум усилий, чтобы оставить белорусок в медальном пуле, да и ушедшая в гонку восьмой Алимбекова, безукоризненно отработала свой этап. Идеальная стрельба на обоих огневых рубежах, хороший лыжный ход, и вот уже второе место.

Сола удержалась в текущей призовой тройке, хотя Анна не обошлась без трех «допов» -- один на «лежке» и два на «стойке». Но тут важно отметить, что начав заключительную стрельбу с двух промахов, она взяла себя в руки, и больше не мазала. Кроме того, хорошо потерпела на последнем круге, чтобы опять-таки второй передать эстафету Елене Кручинкиной. Всего в девяти секундах позади норвежек.

Правда, и соперницы – украинки, польки, немки -- были совсем неподалеку. Так, что три дополнительных патрона Кручинкиной, конечно, сыграли против нас. Тем не менее, даже после «стойки» шансы на медаль сохранялись: Елена на выходе со стадиона проигрывала Пидгрушной менее пяти секунд. И если отталкиваться от того, как лихо она промчала последний круг «пятнашки», то шансы, безусловно, оставались.

Однако на сей раз сил на атаку не осталось, тогда, как украинская «бабушка» сумела подойти к чемпионату мира в отличных кондициях. Пидгрушная, едва, не расправилась и с немкой Пройсс, уступив ей только в финишном коридоре.

Нам же досталось самое досадное четвертое место, что актуализировало банальный сарказм о «деревянной медали». Но живое, растущее дерево с зелеными побегами – это, между прочим, жизнь.

И, как по мне, так лучше выступать ярко весь сезон, чем выстрелить один раз, а потом опять уйти в тень. Путь не менее важен, чем цель, а по болельщику Аристотелю, который, наверняка, хорошо понимал биатлон, так и более того.

Тем более, что ответ на прямой вопрос «почему не выиграли медаль?», очевиден. Взяли слишком много «допов» -- 8, и чуть дольше соперниц задерживались на огневых рубежах.

С этими выводами согласился и старший тренер Олег Рыженков: «Увы, промахнулись больше, чем могли себе позволить в конкретный соревновательный день. Кроме того, скорострельность пока не наш конек. Значит, есть резерв на будущее. Плюс, к финишу чемпионату мира спортсменок потихоньку накрывает усталость. Это объяснение последнего круга Кручинкиной, на которой еще сказалось слишком быстрое начало этапа.

О Кривко. Конечно, два дополнительных патрона на «лежке» -- многовато. Но по лыжному ходу претензий к Ирине нет -- молодец. Чтобы подойти к Поклюке в оптимальной форме, ей просто не хватило стартов после Нового года. Операция по удалению зуба не прошла бесследно».

«Сегодня справилась хорошо, -- констатировала в общении со мной Динара Алимбекова. – Отдала все силы на огневых рубежах и на дистанции. Для этого пришлось смириться с тем, что мышечная боль в ногах не уходит. Просто старалась не обращать на нее внимание.

Кстати, пообщавшись с другими биатлонистками, узнала, что это общая беда: многие жалуются на такую проблему, связанную с пребыванием на высоте. Так, что надо было терпеть, и я терпела.

Поэтому довольна, что справилась со стрельбой – выполнила установку тренеров, просивших нас не злоупотреблять «допами». На «лежке» вносила поправку, ибо установки спрятались в тень. Впрочем, разумеется, сегодня мы проиграли медаль. Выступили хорошо, но не так, как могли в идеале – немного не хватило.

Однако! Я уже вспомнила, как сложилась эстафета на прошлогоднем чемпионате мира в Антхольце, и ужаснулась. Сегодня мы обошлись без штрафных кругов, до конца боролись за награду. Так, что в такой компании приятно и четвертое место – взяли хорошие очки в зачет Кубка наций. Да и настрой на воскресный масс-старт соответствующий – реваншистский. Осталось хорошо восстановиться – и в заключительный бой Поклюки».

Травля в сети

Теперь о главной печали минувшей субботы. Как писал болельщик Овидий: «Мы не спешим верить в то, что во что верить не хочется». Тем не менее, придется.

После финиша эстафеты созрел и лопнул гнойный фурункул ангажированной злобы «диванной мерзости». В социальных сетях настоящей травле подверглась Елена Кручинкина, которую сделали крайней за поражение в медальной битве, и начали писать всякие гадости и мерзости. «Езжай домой!», «не позорься!».

В общем, все в подлинном духе нынешней эпохи «благородных людей». И судя по эмоциональному ответу спортсменки ее таки достали – на «диванной» улице хейтеров праздник. «Столько негатива я не получала, даже после самых худших гонок», -- написала Елена, которая закончила свой спич эпистолярным возгласом: «Конец!»

Что ж, будет по-настоящему славно, если Кручинкина пересмотрит свои коммуникации с внешним миром, перестав делать ставку на социальные сети, коим цена пятачок за пучок. Это еще один полезный урок Поклюки, который пойдет впрок всему белорусскому биатлону.

В борьбе!

Именно под таким девизом прошла для белорусского квартета и мужская эстафета . Да, к сожалению, после того, как на «лежке» второго этапа Смольский основной обоймой закрыл только две мишени, из медальной схватки мы выпали. Но все же это была настоящая борьба. С собственными слабостями, комплексами и страхами.

На мой взгляд, подопечные Падина – выстояли! Да, девятое место – не супер-пупер. Но никто из парней не зашел на штрафные круги, тот же Воробей, пожалуй, впервые в карьере совладал с нервами в командной гонке, а финишер Лазовский после отравления морепродуктами не стал рыбой выброшенной на берег.

А, кроме того, у нас был свой герой – Лобастов, что в элитной компании застрельщиков в очередной раз дал настоящего жару – третий результат. И это при одном «допе» на «стойке»! Никита выдал на-гора шикарный последний круг, да и шестой лыжный ход на этапе – несомненный прорыв.

Как по мне, так своими регулярными зачетами в эстафетах Лобастов заслужил право выходить на старт каждого спринта. А уж если Никита зацепится за топ-60, то в контактном соперничестве преследования будет обязательно заезжать в очковую зону.

«Всегда стараюсь принести пользу команде, сегодня получилось неплохо, -- констатировал Лобастов. – Накапливаю опыт стартера. На этом этапе много нюансов, но определенно точно можно бороться. С французом Гигонна сражался отчаянно. Иногда он отъезжал на последнем круге, но потом я находил силы и догонял. Так, что чемпионат мира закончился для меня на такой ноте. В воскресенье поболеем за Динару и Анну, а уже в понедельник переезжаем на сбор в Рамзау».