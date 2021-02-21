ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Джокович завоевал 18-й титул Большого шлема

21.02.2021 14:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первая ракетка мира Новак Джокович в рекордный девятый раз стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису, всего серб завоевал 18 титулов Большого шлема.

Самый сложный соперник

Джокович в финале турнира обыграл четвертого сеяного россиянина Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 53 минуты.

За матч Джокович подал 3 эйса, совершил 2 двойные ошибки, активно выиграл 20 мячей и допустил 17 невынужденных ошибок. Статистика Медведева - 6 подач навылет, 4 двойные ошибки, 24 активно выигранных мяча и 30 невынужденных ошибок. Счет в личных встречах стал 5-3 в пользу серба. Джокович прервал 20-матчевую победную серию 25-летнего россиянина.

33-летний Джокович в девятый раз играл в финале Australian Open и в девятый раз одержал победу. Медведев не смог взять титул в своем втором финале турнира Большого шлема, до этого он уступил испанцу Рафаэлю Надалю на US Open-2019.

Медведев в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) станет третьей ракеткой мира. Серб Новак Джокович назвал россиянина Даниила Медведева одним из самых сложных соперников в своей жизни.

Прогнозы на ближайшее будущее

Даниил Медведев, вероятнее всего, станет первой ракеткой мира уже в 2021 году, если продолжит играть так, как в Мельбурне, считает президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Турнир Медведеву надо занести в актив, его серия из 20 побед, прервавшаяся в финале Australian Open, дорогого стоит. Считаю, что если Даниил продолжит в том же духе, то, скорее всего, станет первой ракеткой мира в этом году", - сказал Тарпищев РИА Новости по телефону.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теннисит, который не проиграл в Австралии ни одного финала, в очередной раз показал, кто главный на корте.
 
Новости дня
Новости спорта
 
За что белорусы начали травить Елену Кручинкину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by