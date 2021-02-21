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В Поклюке завершается чемпионат мира по биатлону
21.02.2021 16:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Неудачная стрельба белорусских биатлонисток Анны Солы и Динары Алимбековой не позволила нашим девушкам побороться за медали масс-старта, который проходил в рамках чемпионата мира. Планетарный форум завершается сегодня в словенской Поклюке. В сумме после четырех огневых рубежей Алимбекова заработала 7 штрафных кругов, Сола - 11. Чемпионкой мира стала австрийка Хаузер.
Трансляция мужской гонки начнется в 17:05
Среди 30 биатлонистов, которые будут бороться за награды планетарного форума, белорусов, к сожалению, нет.
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Неудачная стрельба белорусских биатлонисток Анны Солы и Динары Алимбековой не позволила нашим девушкам побороться за медали масс-старта, который проходил в...
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