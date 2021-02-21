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В Поклюке завершается чемпионат мира по биатлону

21.02.2021 16:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Неудачная стрельба белорусских биатлонисток Анны Солы и Динары Алимбековой не позволила нашим девушкам побороться за медали масс-старта, который проходил в рамках чемпионата мира. Планетарный форум завершается сегодня в словенской Поклюке. В сумме после четырех огневых рубежей Алимбекова заработала 7 штрафных кругов, Сола - 11. Чемпионкой мира стала австрийка Хаузер.

Трансляция мужской гонки начнется в 17:05

Среди 30 биатлонистов, которые будут бороться за награды планетарного форума, белорусов, к сожалению, нет.
 
 
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Неудачная стрельба белорусских биатлонисток Анны Солы и Динары Алимбековой не позволила нашим девушкам побороться за медали масс-старта, который проходил в...
 
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