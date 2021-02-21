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Тройной триумф белорусских велогонщиц

21.02.2021 16:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Весь пьедестал за белорусками. Победной для наших спортсменок оказалась велогонка Гран-при Манавгат, которая проходила по дорогам Турции. На высшую ступень пьедестала почета поднялась Татьяна Шаракова, она выступала в составе велоклуба "Минск". Ее коллега по команде Анна Терех, которая в прошлом году была здесь чемпионкой, заняла третье место. А вот на второй ступени оказалась Анастасия Колесова, которая на гонке защищала цвета национальной сборной Беларуси. Уже сегодня девушки выйдут на старт Гран-при Алании.
 
Теги: Минск
 
 
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Весь пьедестал за белорусками. Победной для наших спортсменок оказалась велогонка Гран-при Манавгат, которая проходила по дорогам Турции. На высшую ступень...
 
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