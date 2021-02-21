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Новак Джокович выиграл Australian Open
21.02.2021 18:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Новак Джокович выиграл первый в сезоне турнир Большого шлема Australian Open. В финале сербский теннисист переиграл россиянина Даниила Медведева. Матч продолжался 1 час и 54 минуты и завершился в трех сетах 7:5, 6:2, 6:2.
Эта победа стала для Джоковича девятой в карьере на Открытом чемпионате Австралии и восемнадцатой в турнирах Большого шлема.
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Новак Джокович выиграл первый в сезоне турнир Большого шлема Australian Open. В финале сербский теннисист переиграл россиянина Даниила Медведева. Матч продолжался 1 час и...
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