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Новополоцк принял 5-й этап Кубка Белорусской федерации биатлона
22.02.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
В Новополоцке прошел 5-й по счету этап Кубка Белорусской федерации биатлона. В турнире принимают участие молодые лыжники из всех областей и Минска, а также члены экспериментальной группы Новополоцкого училища олимпийского резерва. Соревновались в двух дисциплинах - масс-старте и смешанных эстафетах.
Кроме Новополоцка, турнир проходил в Раубичах и Новогрудке. Решающий шестой этап соревнований в середине марта примет Городок.
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В Новополоцке прошел 5-й по счету этап Кубка Белорусской федерации биатлона. В турнире принимают участие молодые лыжники из всех областей и Минска, а также члены...
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