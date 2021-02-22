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Новополоцк принял 5-й этап Кубка Белорусской федерации биатлона

22.02.2021 10:35 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В Новополоцке прошел 5-й по счету этап Кубка Белорусской федерации биатлона. В турнире принимают участие молодые лыжники из всех областей и Минска, а также члены экспериментальной группы Новополоцкого училища олимпийского резерва. Соревновались в двух дисциплинах - масс-старте и смешанных эстафетах.

Новополоцк принял 5-й этап Кубка Белорусской федерации биатлона

Кроме Новополоцка, турнир проходил в Раубичах и Новогрудке. Решающий шестой этап соревнований в середине марта примет Городок.

 
Теги: Минск
 
 
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В Новополоцке прошел 5-й по счету этап Кубка Белорусской федерации биатлона. В турнире принимают участие молодые лыжники из всех областей и Минска, а также члены...
 
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