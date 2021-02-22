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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубрика "Матчбол" Арина Соболенко - победительница Australian Open в парном разряде. Победу минчанка получила с представительницей Бельгии Элиз Мертенс. Этот белорусско-бельгийский...

Арина Соболенко - победительница Australian Open в парном разряде. Победу минчанка получила с представительницей Бельгии Элиз Мертенс. Этот белорусско-бельгийский тандем номер один в мире. А итоги чемпионата мира по биатлону подведем в рубрике "Матчбол".Биатлон в авангарде спортивных событий. Одна награда - таков результат сборной Беларуси на чемпионате мира. В субботу в Словении наши девушки остановились в шаге от пьедестала в эстафете.У этого квартета уже был пьедестал в нынешнем сезоне. Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина 16 января на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе завоевали серебряные награды. Потому очередному успеху нашей команды вряд ли сейчас кто-то удивился.В Словении после трех этапов белоруски занимали второе место, однако на последнем отрезке гонки Елена Кручинкина использовала три дополнительных патрона. Этого хватило соперницам, чтобы опередить нашу биатлонистку. Результат - четвертое место. Победили норвежки, на второй позиции Германия, Украина на третьем месте.Таким образом бронза Анны Солы - единственная награда на турнире.Волейболисты солигорского "Шахтера" - обладатели Суперкубка Беларуси. В титульном поединке команда Виктора Бекши победила столичный "Строитель".Принципиальный соперник "горняков" на этот раз блестяще начал поединок и выиграл первую партию. Отметим, основной защитник "Шахтера" Станислав Забаровский перед игрой получил травму, однако даже несмотря на этот факт солигорчане победили три следующие партии и получили Суперкубок - 3:1.Неудачную серию "Строитель" попытается завершить в четвертьфинальной игре чемпионата Беларуси. 27 февраля команда Александра Сингаевского сыграет против "Западного Буга". В еще одной паре "Легион" за путевку в Финал четырех поспорит с витебским "Марко". "Шахтер" и гомельская "Энергия" уже ждут своих соперников по рещающей серии как лучшие две команды регулярного чемпионата.На этой неделе следим за хоккеем. "Динамо" продолжает борьбу за плей-офф КХЛ. В Экстралиге пройдут последние игры регулярного чемпионата. Параллельно наслаждаемся футбольными Еврокубками.Все это на телеканалах Белтелерадиокомпании.