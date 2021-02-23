|
Минское "Динамо" принимает хабаровский "Амур"
23.02.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTМинское "Динамо" в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречается с хабаровским "Амуром". Обе команды уже порадовали болельщиков обилием заброшенных шайб. Если первый период остался за хозяевами, то во второй двадцатиминутке гости выглядели предпочтительнее.
Минское "Динамо" вышло в плей-офф Кубка ГагаринаНапомним, накануне "зубры" впервые за четыре года гарантировали себе участие в плей-офф Кубка Гагарина. Причем, для этого нашей команде накануне не пришлось даже переодеваться и выходить на лед. Финский "Йокерит" разгромил "Витязь" из Подольска - 5:1. Московский клуб лишился теоретических шансов на то, чтобы опередить "минчан" в турнирной таблице Западной конференции. В нокаут-раунде "Динамо" сыграет в пятый раз в истории.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское "Динамо" в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречается с хабаровским "Амуром". Обе команды уже...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)