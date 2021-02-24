"Динамо" в плей-офф, но легионер Козун разучился обрабатывать шайбу

Источник материала: Sputnik Беларусь

Кстати, как отмечает колумнист Sputnik Руслан Васильев, путевка в плей-офф могла оказаться в командном кармане "зубров" на пару дней раньше – еще 20 февраля.

Плей-офф с нами!

Обыграв на льду "Минск-Арены" (разумеется, в овертайме, как иначе?) "Трактор" – 3:2, динамовцы стали дожидаться, чем завершится баталия в Казани, куда в гости к чемпиону Восточной конференции приехал московский "Спартак".

Стоило "красно-белым" потерять хотя бы один турнирный балл, как шашка мистера Крэйга к вящей белорусской радости вышла бы в дамки, не дожидаясь старта новой недели. Причем, учитывая, как складывались хоккейные события в столице Татарстана – "Ак Барс" вел в счете 2:0 и уверенно контролировал ход баталии еще за 10 минут до конца третьего периода, все было очень близко. Однако вначале "Спартак" отыгрался, затем дотерпел до овертайма, а уже в нем, словно равняясь на нового рекордсмена лиги в деле организации оппонентам "мгновенной смерти" – "зубров", вырвал волевую победу.

Поэтому, когда уже в понедельник в Хельсинки "Йокерит" так же повел в баталии с "Витязем" с преимуществом в две шайбы, торопиться предвосхищать решение минскими динамовцами первой задачи сезона большой охоты не имелось. И действительно, подмосковный клуб бился отчаянно, чтобы сократить разницу в счете до минимума.

Занятно, что "Витязь" дважды реализовал одно удаление "джокеров". Так уж получилось, что судьи не уследили за шайбой, таки пересекшей линию ворот "Йокерита", но гости в конце двухминутного численного преимущества отличились вторично. Посмотрев "кино", арбитры восстановили хронологическую справедливость, и "витязи" вполне могли переломить ход матча, чтобы сохранить "западную интригу" в соперничестве за путевки в плей-офф.

Однако – не сложилось. "Йокерит" оказался удачливее, ухайдакав соперника быстрыми контратаками, что и позволило финскому клубу одержать победу, которая стала и викторией минского "Динамо". В чем легко обнаруживается детерминизм. Помните, с чего для "зубров" начался регулярный чемпионат?

Ну конечно! С технической победы над "Йокеритом", который не приехал на премьеру в белорусскую столицу по явно надуманным и далеким от спорта причинам. И вот "джокеры" отдали специфический долг, по блату выведя минчан в розыгрыш Кубка Гагарина, что лично я воспринял с чувством глубокого удовлетворения.

Во-первых, это заслуженно. Во-вторых, мне радостно за Вудкрофта, с которым могу не соглашаться по частностям, но чью глобальную стратегию разделяю фактически от "А" до "Я". А уж если вспомнить, как уничижительно многие отзывались о Мистере в прошлом сезоне, так вообще можно засвидетельствовать, что канадец нынче утер многие носы с критическими соплями.

В-третьих, есть гордость как за игроков, так и за болельщиков, что сохранили верность хоккею и динамовскому клубу в очень непростое ковидное время. Мы вместе преодолели турнирную дорогу, на которой хватало оврагов с буераками. Нам есть что вспомнить, и большей частью сии воспоминания приятны.

Так что поздним вечером понедельника случился праздник, который, конечно же, захотелось перенести во вторник на лед "Минск-Арены". Чтобы в последнем домашнем матче текущего регулярного чемпионата ярко отметить успех, разделить его с родной публикой, а заодно сделать должный эмоциональный зачин на скорые баталии плей-офф.

Однако случился конфуз. В богатой на голы рубке – 11 шайб – "зубры" уступили не вышедшему на Востоке в плей-офф "Амуру" – 5:6, чем, разумеется, испортили все впечатление. Как говорил, сетуя, болельщик Наполеон: "… с медлительностью, для которой нет ни имени, ни оправданий".

Держать концентрацию!

Разумеется, стратегически ничего страшного не случилось. "Зубры" по-прежнему на шестом месте, и для того, чтобы на нем остаться, им достаточно завтра обыграть в Риге худшую команду Западной конференции – тамошних одноклубников.

Кроме того, еще надо понять: а так ли нам нужно это шестое место, что пока выводит вудкрофтцев на соперничество с московским "Динамо"? В конце концов, "зубры" имеют на своем счету победы на ЦСКА и СКА, "Локомотивом" и "Йокеритом", тогда как все четыре дерби с подопечными старины Крикунова завершились фиаско Минска. Причем каждый матч оказался богат на нелепости, становясь демонстрацией не осуществленных возможностей.

В общем, есть о чем поразмышлять, если в принципе тема "выбора оппонента" находится в тренде умозрения Вудкрофта. Поэтому на осечку с "Амуром" реально махнуть рукой, посчитав ее несущественным событием. Да, хотелось иного – восклицательного знака, но не получилось – и ладно. Чай, не корову-кормилицу проиграли.

А причины неудачи ясны, о чем много говорилось после матча. Расслабились, потеряли концентрацию, пережили эмоциональное опустошение, хотели победить малой кровью и так далее, и тому подобное.

Так что, если и надо о чем-то по-настоящему тревожиться, так это о неучастие в баталии форварда Спунера и защитника Альмквиста, у которых опять травмы. По крайней мере, им дали возможность подлечиться, чтобы парни сумели вернуться в строй к баталиям плей-офф.

Плюс страхи за Варфоломеева, которого в третьем периоде воткнули в борт, а потом еще и шайба прилетела Павлу в голову, что не позволило российскому нападающему доиграть матч.

Но, увы! Так просто отмахнуться от поражения и очередных шести пропущенных шайб на домашней площадке никак невозможно. Ибо аналитическое резюме автоматически связано с неутешительностью.

Итак, после того как "зубры" набезобразничали в дерби с московскими динамовцами, что едва не вынудило Мистера рвать на себя волосы: "Меня терзают ошибки, которые привели к пропущенным шайбам: мы сами "привезли" голы", – канадскому тренеру удалось привести подопечных в чувство.

Конечно, в баталиях с "Йокеритом" и "Трактором" в наших рядах нашлись двоечники, лившие воду на мельницу соперникам – Горбунов и Паре. Но в целом динамовцы держали себя в руках, не нарушая игровую дисциплину. Не витали в облаках, не грешили хоккейными фантазиями, не шли за миражами. То есть почти не допускали невынужденного брака.

Собрались даже Менелл и Фальковский, что очень даже порадовало, учитывая те важнейшие роли в динамовской труппе, что отданы на откуп Бреннану и Степану. И показалось: вот он, настрой, что поможет "зубрам" не просто пробиться в плей-офф, но оказаться конкурентоспособными, кого бы судьба ни определила в наши соперники на первой стадии Кубка Гагарина.

А тут бац – и очередной рецидив безалаберности, необъяснимых шалостей. Одним словом, бардак в обороне! Не выручали вратари, причем Колосов, заменивший Фурха, умудрился пропустить шайбу после броска с отрицательного угла. Все потому, что увлекся ползаньем на коленях, в чем и есть негатив стиля баттерфляй.

Еще больше бедокурили защитники. Наивного Денисова объезжали на одном коньке, Соловьев спотыкался о синюю линию. Менелл держался два периода, но затем засбоил и американец. Это он не перехватил легкую шайбу, что и позволило гостям отличиться в шестой раз. А уж на последних минутах наш атакующий защитник вовсе развалился. Менелл утратил контроль над шайбой, словно у нее обнаружились углы. Финальный штурм не удался из-за его огрехов.

Аналогичная история с нападающим Козуном, что по-прежнему больше вредит, чем помогает, никак не придя в себя после травмы. Уже в который раз легионер, находясь в чужой зоне у левого борта, развернулся от ворот соперника, двинулся к синей линии и организовал техническим браком контрвыпад на минские ворота. Обычно это приводит либо сразу к голу, либо к голу через удаление. С "Амуром" и фолить было некому: Козун обрезал всех партнеров. Так – точь-в-точь! – произошло уже раз пять, если не больше.

Поэтому понятно: самодисциплина – это не про нынешний состав "Динамо", которому объективно не хватает класса для того, чтобы стабильно высоко держать планку, не пускаясь во все тяжкие. Значит, вся надежда на тактические и педагогические таланты Вудкрофта.

Любой тренерский план – компромисс между желаемым и возможным. Но то, что Мистер уже не должен снимать с рук ежовых рукавиц – совершенно понятно. Кстати, и палку бы ему хорошо подыскать. Хотя, признаю: сию рекомендацию уже можно оспорить.