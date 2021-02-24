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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Егор Герасимов обыграл экс первую ракетку мира Энди Маррея Егор Герасимов обыграл экс первую ракетку мира Энди Маррея. Правда, на данный момент британец ниже белоруса в мировом рейтинге - 121-й, Герасимов же 83-й. Егор был...

Егор Герасимов обыграл экс первую ракетку мира Энди Маррея. Правда, на данный момент британец ниже белоруса в мировом рейтинге - 121-й, Герасимов же 83-й. Егор был сильнее Маррея на старте турнира серии ATP в Монпелье - 7:6, 6:1. Призовой фонд местных соревнований чуть более 320 тысяч евро. Следующим соперником первой ракетки Беларуси станет либо 34-й в планетарном табеле итальянец Янник Синнер, либо 60-й словенец Альяж Бедене. Они встретятся сегодня.