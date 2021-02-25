Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. Отец голкипера английского футбольного клуба "Ливерпуль" Алиссона Бекера Жозе найден мертвым неподалеку от своего загородного дома на юге Бразилии, пишет журналист Карлос Ласерда в Twitter.

57-летний Жозе Бекер отправился к одному из водоемов, расположенных на участке, чтобы поплавать. Когда мужчина не вернулся, его объявили пропавшим без вести. Спасатели смогли обнаружить его тело ближе к полуночи 24 февраля. Причина смерти Бекера-старшего уточняется.

28-летний Алиссон не единственный сын Жозе Бекера. У кипера "Ливерпуля" есть старший брат Муриэл, ему 34 года. В бразильском "Флуминесе" он выступает на позиции вратаря.

Бразильский "Интернасионал", за который играли оба брата, выразил в Twitter соболезнования в связи со смертью их отца. "Клуб желает силы семье и друзьям в этот мучительный момент", — говорится в сообщении.