Источник материала: БT

Матч гандбольной Лиги чемпионов между "Мешков-Брестом" и "Порту" не состоится. Согласно сообщению на официальном сайте брестчан, ранее перенесенная на неопределенный срок встреча между этими командами отменяется. Кому и как будут присуждаться очки - станет известно позже. Таким образом "Мешков-Брест" осталось сыграть одну игру в своей группе - 4 марта против "Вардара". Напомним, ранее у голкипера "Порту" Альфредо Кинтаны во время подготовки к матчу с брестской командой остановилось сердце. Его срочно доставили в больницу и ввели в искусственную кому.