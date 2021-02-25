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Матч "Мешков Брест" - "Порту" не состоится
25.02.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Матч гандбольной Лиги чемпионов между "Мешков-Брестом" и "Порту" не состоится. Согласно сообщению на официальном сайте брестчан, ранее перенесенная на неопределенный срок встреча между этими командами отменяется. Кому и как будут присуждаться очки - станет известно позже. Таким образом "Мешков-Брест" осталось сыграть одну игру в своей группе - 4 марта против "Вардара". Напомним, ранее у голкипера "Порту" Альфредо Кинтаны во время подготовки к матчу с брестской командой остановилось сердце. Его срочно доставили в больницу и ввели в искусственную кому.
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Матч гандбольной Лиги чемпионов между "Мешков-Брестом" и "Порту" не состоится. Согласно сообщению на официальном сайте брестчан, ранее перенесенная на...
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