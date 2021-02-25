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Егор Герасимов в 1/4 финала турнира серии ATP-250
25.02.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTПервая ракетка Беларуси и 83-й в мировом рейтинге Егор Герасимов в двух сетах одолел 60-го в мире словенца Аляжа Бедене (6:4, 7:6) и прошел в четвертьфинал турнира серии ATP с призовым фондом более 320 тысяч евро. Следующим соперником Егора станет испанец Алехандро Давидович Фокина, который одолел Хуберта Хуркача из Польши.
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Первая ракетка Беларуси и 83-й в мировом рейтинге Егор Герасимов в двух сетах одолел 60-го в мире словенца Аляжа Бедене (6:4, 7:6) и прошел в четвертьфинал турнира серии...
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