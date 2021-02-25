ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Егор Герасимов в 1/4 финала турнира серии ATP-250

25.02.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Первая ракетка Беларуси и 83-й в мировом рейтинге Егор Герасимов в двух сетах одолел 60-го в мире словенца Аляжа Бедене (6:4, 7:6) и прошел в четвертьфинал турнира серии ATP с призовым фондом более 320 тысяч евро. Следующим соперником Егора станет испанец Алехандро Давидович Фокина, который одолел Хуберта Хуркача из Польши.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ракетка Беларуси и 83-й в мировом рейтинге Егор Герасимов в двух сетах одолел 60-го в мире словенца Аляжа Бедене (6:4, 7:6) и прошел в четвертьфинал турнира серии...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусская федерация бокса избрала новое руководство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by