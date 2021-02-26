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Виктор Лукашенко сменил отца во главе НОК Беларуси
26.02.2021 11:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 фев – Sputnik. Старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор, который до настоящего времени занимал должность первого вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК), избран Олимпийским собранием на пост президента НОК.
Сегодня в Минске в штаб-квартире НОК проходит Олимпийское собрание с участием главы государства.
"Если две кандидатуры предлагалось, для меня это новость. Я думал, что вы с одной выйдете. Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета. Я попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына", - приводит слова Лукашенко
© Photo : Пресс-служба президента РБ
Он подчеркнул, что при новом главе НОК "воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет", а отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе.
"Что касается меня, я ж все равно никуда не уйду от вопросов спорта", - заверил Александр Лукашенко.
Напомним, Виктор Лукашенко с апреля 2019 года исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а в ноябре Олимпийское собрание избрало его на этот пост.
Сегодня же было принято решение упразднить должность первого вице-президента. А вице-президентом по предложению нового главы НОК был избран Дмитрий Довгаленок.
(последует)
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Президент Беларуси Александр Лукашенко с мая 1997 года занимал должность главы Национального олимпийского комитета.
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