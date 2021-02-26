Большой разговор Президента о развитии спорта и олимпийского движения в НОК

Источник материала: БT

Проблемы развития спорта и олимпийского движения. Большой разговор на эти темы состоялся сегодня в НОКе, где прошло олимпийское собрание.



В зале элита белорусского спорта: представлены все спортивные общественные организации страны, тренеры, атлеты, руководители центров олимпийской подготовки и госорганов. Но разговор не только о подготовке к Играм в Токио, которые должны после переноса из-за пандемии стартовать летом. Открывая собрание, Президент ожидаемо начал с общеполитической повестки, с того, какой непростой период в целом складывается для страны.





Президент: На раскачивание белорусского общества известные "спонсоры" не жалеют денег

"Сейчас очень непростой период. Об этом мы много говорили на Всебелорусском народном собрании, прошедшее после этого время как раз подтверждает сказанное. Наша страна, люди, к сожалению, подвергаются жесточайшему давлению по всем направлениям. В ход идет все: от откровенных фейков и создания агрессивной информационной среды до запугиваний и попыток терактов. На раскачивание общества известные "спонсоры" не жалеют денег".



В эту воронку, отметил Президент, затянуло и некоторых спортсменов, в основном бывших. "Тех, кого так заботливо растили наши тренеры в спортивных школах. Тех, кому были созданы абсолютно все условия для совмещения учебы и тренировок в училищах олимпийского резерва и университетах. Тех, кому государство дало возможность заниматься спортом профессионально, не отвлекаясь на бытовые вопросы. Наши лучшие врачи бесплатно лечили их от травм. И даже при дисквалификации мы их не бросали. А теперь они стоят в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего олимпийского движения, да и страны в целом".



Александр Лукашенко подчеркнул, что именно с их подачи Беларусь потеряла чемпионаты мира по хоккею и современному пятиборью, а они получили свои 30 сребреников. "Но это мы все переживем. Не думаю, что мы здесь что-то катастрофически потеряли. Скажу одно: на предательстве родины счастья не построишь. Хорошо, бог им судья. На этом закончим эту тему, все вы хорошо с ней знакомы. Нам есть кем гордиться. Абсолютное большинство спортсменов - настоящие патриоты, которые без остатка отдают свой талант, силы и энергию для побед во имя Отечества".



Что касается подготовки к Токио, то отбор еще не окончен. На заключительном этапе готовятся к Играм около 260 атлетов. Квалификационные требования на право участия в Играх выполнили 74 из них в 16 видах спорта. Предполагается, что к завершению олимпийского отборочного периода у белорусов будет 110-120 лицензий. Сделано все для подготовки атлетов. Есть крепкая база. Несмотря на повсеместный локдаун, у наших атлетов (в отличие от многих других) была возможность безопасно тренироваться на лучших базах в замкнутом цикле подготовке и не терять кондиции, проводились внутренние соревнования. А в отсутствие официальных стартов продлена выплата именных президентских стипендий атлетам и их тренерам.

Александр Лукашенко сразу настроил всех присутствующих на откровенный разговор. Высказаться о проблемных моментах могли главы федераций и спортсмены. На базу не жаловались. Говорили, как важен дух победы и целеустремленность атлетов, неравнодушные тренеры и соревновательный опыт для подрастающих спортсменов. И, конечно, о предстоящей Олимпиаде.



Лукашенко о спорте: Надо давать результат, едем в Токио драться



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Едем в Токио драться. И чем больше жмут на людей, тем большее сопротивление. В этих условиях надо показывать результат, чтобы им доказать, что мы не с Луны свалились".

С. Ковальчук: Перспективы на завоевание олимпийских наград в Токио есть



Основные олимпийские надежды связывают с греблей на байдарках и каноэ, борьбой, тяжелой атлетикой, художественной гимнастикой, прыжками на батуте, современным пятиборьем и теннисом. Способны выстрелить на Играх в Токио и некоторые быстро прогрессирующие молодые пловцы и легкоатлеты.

Олимпийское собрание

Сегодня на олимпийском собрании были решены и кадровые вопросы. Так, для избрания на пост президента НОК было предложено две кандидатуры - Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко.

Виктор Лукашенко избран на пост Президента НОК

Прозвучала инициатива выдвинуть Главу государства на должность почетного президента НОК. Такая есть в новой редакции устава организации. Но Александр Лукашенко посчитал это преждевременным и отказался.



А. Лукашенко: Сейчас особое время, мы должны показать себя нацией

Напоследок белорусский лидер не преминул напомнить главное: от спортсменов и тренеров ждут олимпийский результат.