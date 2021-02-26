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Егор Герасимов сыграет в 1/4 финала турнира в Монпелье

26.02.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Продолжим сегодня также следить за выступлением Егора Герасимова на кортах французского Монпелье, где первый номер сборной Беларуси в рамках четвертьфинала турнира АТП сыграет против испанца Алехандро Фокины, 56-го в рейтинге. Наш теннисист занимает 83 позицию. Начало поединка в 16:00.
 
 
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Продолжим сегодня также следить за выступлением Егора Герасимова на кортах французского Монпелье, где первый номер сборной Беларуси в рамках четвертьфинала...
 
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