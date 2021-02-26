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"Краснодар" А. Мартыновича покидает еврокубки

26.02.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Последним из российских клубов, который завершил выступление в еврокубках, стал "Краснодар", цвета которого защищает белорус Александр Мартынович. В ответной игре южане также уступили своему оппоненту по 1/16 финала Лиги Европы - загребскому "Динамо", 0-1. Неделей ранее случилось поражение 2-3. Белорусский капитан "Краснодара" провел на поле весь матч.

 
 
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Последним из российских клубов, который завершил выступление в еврокубках, стал "Краснодар", цвета которого защищает белорус Александр Мартынович. В ответной игре...
 
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