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Стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы

26.02.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Манчестер Юнайтед" против "Милана", "Рома" сыграет с "Шахтером". Сегодня по итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне стали известны пары 1/8 финала Лиги Европы. Кроме названных, это "Аякс" - "Янг Бойз", "Динамо Киев" - "Вильярреал", "Олимпиакос" - "Арсенал", "Динамо Загреб" - "Тоттенхэм", "Славия" - "Глазко Рейнджерс", "Гранада" - "Мольде". Первые игры состоятся 11 марта, ответные - спустя неделю, 18 марта.
 
 
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"Манчестер Юнайтед" против "Милана", "Рома" сыграет с "Шахтером". Сегодня по итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне стали известны пары 1/8 финала...
 
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