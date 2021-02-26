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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Егор Герасимов покидает турнир АТР в Монпелье Егор Герасимов - в полуфинале престижного теннисного турнира АТР во французском Монпелье. Менее часа назад в напряженном поединке белорус переиграл испанца...

Егор Герасимов - в полуфинале престижного теннисного турнира АТР во французском Монпелье. Менее часа назад в напряженном поединке белорус переиграл испанца Алехандро Фокину, 56-ю ракетку мира. 4-6, 6-4, 7-5. В полуфинале Герасимов сыграет против бельгийца Давида Гоффена. Отметим, что Андрей Василевский сегодня вышел в финал парного турнира на кортах в Монпелье.