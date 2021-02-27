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Bison Race открывает сезон в беговом движении Беларуси

27.02.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Забег на выносливость и силу духа, который традиционно принимал Горнолыжный центр в Логойске опробует стадионный формат. На этот раз в антураже национальной арены «Динамо» - масса препятствий на все группы мышц и, конечно, бег. Примерно 5 километров дистанции необходимо преодолеть, чтобы добраться до финиша. Элитная группа стартует в 11 часов. Далее - возрастной, командный и детский забеги. Стадионный формат станет разминкой перед стартом Bison Trail, который состоится в начале апреля по природной пересеченной местности в Силичах. 



Первый забег Bison Race состоялся в мае 2015 года, и с каждым соревнованием аудитория вокруг только росла. Пандемия чуть сбавила темп популярности, однако организаторы строят на этот год большие планы. 

 
 
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Забег на выносливость и силу духа, который традиционно принимал Горнолыжный центр в Логойске опробует стадионный формат. На этот раз в антураже национальной арены...
 
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