Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Bison Race открывает сезон в беговом движении Беларуси Забег на выносливость и силу духа, который традиционно принимал Горнолыжный центр в Логойске опробует стадионный формат. На этот раз в антураже национальной арены...

Забег на выносливость и силу духа, который традиционно принимал Горнолыжный центр в Логойске опробует стадионный формат. На этот раз в антураже национальной арены «Динамо» - масса препятствий на все группы мышц и, конечно, бег. Примерно 5 километров дистанции необходимо преодолеть, чтобы добраться до финиша. Элитная группа стартует в 11 часов. Далее - возрастной, командный и детский забеги. Стадионный формат станет разминкой перед стартом Bison Trail, который состоится в начале апреля по природной пересеченной местности в Силичах.Первый забег Bison Race состоялся в мае 2015 года, и с каждым соревнованием аудитория вокруг только росла. Пандемия чуть сбавила темп популярности, однако организаторы строят на этот год большие планы.