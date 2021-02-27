|
НБА. Матч всех звезд
27.02.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTКевин Дюрант все же не сыграет в матче всех звезд НБА. Форвард "Бруклина" заменит центровой "Индианы" Домантас Сабонис. После очередного обследования левого колена Дюранта было решено, что игроку потребуется дополнительное время на восстановление. Матч звезд лиги пройдет 7-го марта в Атланте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кевин Дюрант все же не сыграет в матче всех звезд НБА. Форвард "Бруклина" заменит центровой "Индианы" Домантас Сабонис. После очередного обследования левого колена...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)