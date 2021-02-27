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НБА. Матч всех звезд

27.02.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Кевин Дюрант все же не сыграет в матче всех звезд НБА. Форвард "Бруклина" заменит центровой "Индианы" Домантас Сабонис. После очередного обследования левого колена Дюранта было решено, что игроку потребуется дополнительное время на восстановление. Матч звезд лиги пройдет 7-го марта в Атланте.

 
 
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Кевин Дюрант все же не сыграет в матче всех звезд НБА. Форвард "Бруклина" заменит центровой "Индианы" Домантас Сабонис. После очередного обследования левого колена...
 
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