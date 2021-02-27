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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Биатлон. ЮЧМ. Юлия Ковалевская - 5-я в индивидуальной гонке Юлия Ковалевская остановилась всего в двух шагах от пьедестала юниорского чемпионата мира, который в эти дни проходит в Обертиллиахе. Белоруска, допустив три...

Юлия Ковалевская остановилась всего в двух шагах от пьедестала юниорского чемпионата мира, который в эти дни проходит в Обертиллиахе. Белоруска, допустив три промаха, стала 5-й в индивидуальной гонке. Победила Жанна Ришар из Франции с двумя неточными выстрелами. Серебро чемпионата завоевала словенка Лена Репинч, тройку замкнула Эма Капустова из Словакии. Отметим, Ковалевская показала 7-ю скорость на лыжне.