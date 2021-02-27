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Минское "Динамо" в заключительном матче регулярного сезона КХЛ сыграет с питерским СКА

27.02.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Минское "Динамо" выездным поединком с питерским СКА  подведет сегодня черту под регулярным чемпионатом КХЛ. Напомним,  "зубры" в этом сезоне пробились в плей-офф турнира. И именно "армейцы" - одни из возможных соперников по первому раунду Кубка Гагарина. Кроме СКА, в кандидатах - московское "Динамо" и ярославский "Локомотив". Вероятные места по итогам чемпионата для "Динамо" в Западной конференции - 6-е либо 7-е. Прямая трансляция матча СКА - "Динамо" начнется на "Беларусь 5" - в 17:00. Не пропустите!
 
 
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Минское "Динамо" выездным поединком с питерским СКА  подведет сегодня черту под регулярным чемпионатом КХЛ. Напомним,  "зубры" в этом сезоне пробились в плей-офф...
 
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