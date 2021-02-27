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Впервые в карьере: Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне
27.02.2021 17:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 фев – Sputnik. Александр Большунов впервые в карьере завоевал золото чемпионата мира по лыжным гонкам.
© AP / Darko Bandic
Российские спортсмены на первенстве в Германии выступают под названием Russian Ski Federation без флага и гимна страны - это решение Спортивного арбитражного суда. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба.
Чемпионат мира по лыжным гонкам завершится 7 марта.
"Дело Большунова"
На этапе Кубка мира в финском Лахти 24 января после финиша эстафеты Большунов врезался в финна Йони Мяки, который перед самым финишем перекрыл путь россиянину. В ответ Большунов ударил соперника палкой, а в финишном створе протаранил группу праздновавших успех участников финской команды. В результате несколько из них получили травмы.
После инцидента россиянин был дисквалифицирован, а первая эстафетная команда России лишилась бронзовой медали. Позднее Федерация лыжного спорта Финляндии сообщила, что Мяки избежал перелома руки в столкновении с Большуновым и не будет подавать заявление в полицию. Сам Александр принес извинения финскому спортсмену.
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Российский лыжник принес своей команде первую медаль на мировом первенстве, который проходит в немецком Оберстдорфе.
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