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Впервые в карьере: Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне

27.02.2021 17:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 фев – Sputnik. Александр Большунов впервые в карьере завоевал золото чемпионата мира по лыжным гонкам.
Спортсмен пробежал 30-километровую дистанцию за 1 час 11 минут 33,9 секунды. На самом финише ему уступили норвежцы Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд. Оставание первого составило 1,1 секунды, второго - 1,7 секунды. Золото Большунова стало для российской сборной первой медалью на ЧМ. 

© AP / Darko Bandic
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Российские спортсмены на первенстве в Германии выступают под названием Russian Ski Federation без флага и гимна страны - это решение Спортивного арбитражного суда. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба.

Чемпионат мира по лыжным гонкам завершится 7 марта.

"Дело Большунова"

На этапе Кубка мира в финском Лахти 24 января после финиша эстафеты Большунов врезался в финна Йони Мяки, который перед самым финишем перекрыл путь россиянину. В ответ Большунов ударил соперника палкой, а в финишном створе протаранил группу праздновавших успех участников финской команды. В результате несколько из них получили травмы.

После инцидента россиянин был дисквалифицирован, а первая эстафетная команда России лишилась бронзовой медали. Позднее Федерация лыжного спорта Финляндии сообщила, что Мяки избежал перелома руки в столкновении с Большуновым и не будет подавать заявление в полицию. Сам Александр принес извинения финскому спортсмену.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский лыжник принес своей команде первую медаль на мировом первенстве, который проходит в немецком Оберстдорфе.
 
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