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Bison Race открывает сезон в беговом движении Беларуси
27.02.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЗабег на выносливость, который традиционно принимал
Утро, плавно перетекающее в день, вблизи стадиона "Динамо", да и в самой чаше нашей арены, обещало быть горячим. Забег Bison Race на проверку силы духа и выносливость вырвался из логойских возвышенностей и впервые опробовал стадионный формат. Как получился - решайте сами.
Традиционная разминка берпи - так называют это упражнение - перед стартом и впередПять километров, которые вмещают в себя постоянные спуски и подъемы по лестницам, препятствия на все мышцы тела и вскоре - длительная и изнуряющая часть по стадиону, где поджидает еще кое-что. Но, вопреки ожиданиям, вот эту легкоатлетическую часть забега на стадионе "Динамо" необходимо преодолеть вот с таким утяжелителем.
Сильный корпус тела и развитый верхний плечевой корпус - это главное
Сетка-паутина, бревно, перескочить которое требует и времени, и большой энергозатратности. Но в завершении - заслуженная медаль. Ведь если ты дошел до финиша, в подобных гонках - это самая настоящая победа.
Первый забег Bison Race состоялся в мае 2015 года, и с каждым соревнованием аудитория вокруг только рослаПандемия чуть сбавила темп популярности, однако организаторы строят на 2021 год большие планы. К примеру, в начале апреля
Фактически полноценное поколение, растущее на забегах на выносливость. Можно только представить, какую форму они наберут к своему совершеннолетию. Вот, например, это дочь Татьяны Пехтеревой, которая работает воспитателем в детском саду, была не раз героиней наших сюжетов, и всегда в топе гонок. Настоящая династия.
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Забег на выносливость, который традиционно принимал горнолыжный центр в Логойске, опробовал стадионный формат. На этот раз в антураже национальной арены "Динамо" ...
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