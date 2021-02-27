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Традиционная разминка берпи - так называют это упражнение - перед стартом и вперед

Сетка-паутина, бревно, перескочить которое требует и времени, и большой энергозатратности. Но в завершении - заслуженная медаль. Ведь если ты дошел до финиша, в подобных гонках - это самая настоящая победа.











Первый забег Bison Race состоялся в мае 2015 года, и с каждым соревнованием аудитория вокруг только росла

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Bison Race открывает сезон в беговом движении Беларуси Забег на выносливость, который традиционно принимал горнолыжный центр в Логойске, опробовал стадионный формат. На этот раз в антураже национальной арены "Динамо" ...

Забег на выносливость, который традиционно принимал, опробовал стадионный формат. На этот раз в антуражене футбол и легкая атлетика, а поклонники здорового образа жизни в целом. Масса препятствий на все группы мышц и, конечно, бег. В центре событий - наш спортивный обозревательУтро, плавно перетекающее в день, вблизи стадиона "Динамо", да и в самой чаше нашей арены, обещало быть горячим. Забег Bison Race на проверку силы духа и выносливость вырвался из логойских возвышенностей и впервые опробовал стадионный формат. Как получился - решайте сами.Пять километров, которые вмещают в себя постоянные спуски и подъемы по лестницам, препятствия на все мышцы тела и вскоре - длительная и изнуряющая часть по стадиону, где поджидает еще кое-что. Но, вопреки ожиданиям, вот эту легкоатлетическую часть забега на стадионе "Динамо" необходимо преодолеть вот с таким утяжелителем.Сильный корпус тела и развитый верхний плечевой корпус - это главное. Поскольку бег - это, в общем-то, сопутствующий элемент прохождения дистанции. При видимой легкости в заключительных перед финишем упражнениях нужно постараться. Командная гонка состоялась позже, это яркое свидетельство помощи товарищу. Мы не раз вместе с нашим оператором замечали подобные кадры. Подставить плечо в прямом смысле или даже свою спину - это выглядит вот так.Пандемия чуть сбавила темп популярности, однако организаторы строят на 2021 год большие планы. К примеру, в начале апрелясостоится трэйловая дистанция. Гости из России сюда едут целенаправленно. Цветы жизни, в данном контексте - цветы, которые отличаются своей активностью с пеленок, закрывали забег. Традиционно. Когда почти 6 лет назад состоялся первый Bison Race, то эти бегуны только появились на свет. Родители фиксируют каждый успешный эпизод первых для них гонок.Фактически полноценное поколение, растущее на забегах на выносливость. Можно только представить, какую форму они наберут к своему совершеннолетию. Вот, например, это дочь Татьяны Пехтеревой, которая работает воспитателем в детском саду, была не раз героиней наших сюжетов, и всегда в топе гонок. Настоящая династия.