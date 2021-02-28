Источник материала: Sputnik Беларусь

Как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, потерпев в Питере поражение от тамошнего СКА – 2:4, минские динамовцы клятвенно пообещали сопернику вернуться в город на Неве уже в понедельник. Не ради Эрмитажа или Русского музея, а чтобы во вторник сыграть первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина.

То есть судьба распорядилась таким образом, что "зубры" (седьмое место в турнирной таблице Западной конференции) и "армейцы" (победители дивизиона Всеволода Боброва) проведут, как минимум, пять очных баталий подряд. А возможно, и больше. Все зависит от того, сколь упорной будет соперничество в плей-офф. Максимум – восемь матчей.

Три Степана

Первый из них – наименее важный, уже сыгран. Впрочем, не будем совсем уж преуменьшать значение субботней баталии. Все-таки определение пар первой стадии плей-офф – тоже не хухры-мухры.

Однако никаких сенсаций не произошло. Как и предполагал я в предыдущей хоккейной колонке , "Северсталь" не соблазнилась более близкими путешествиями в Санкт-Петербург.

Череповец предпочел мотаться в Москву ради поединков с тамошним "Динамо". Именно поэтому подопечные Андрея Разина очень ответственно отнеслись к баталии на берегу Черного моря, сломив-таки сопротивление "Сочи", несмотря на упорство и волевые проявления "леопардов".

Конечно, это не имело бы никакого значения, сумей "зубры" одолеть СКА. Однако уже состав, выставленный Крэйгом Вудкрофтом на матч – малочисленный и без лидеров, сказал сам за себя. Всего 16 полевых игроков, причем лишь пять защитников. Сие означало, что в оборону вновь переводится Павлович. Для Вудкрофта это фирменная фишка, имеющая корни еще в сезоне-2016/2017.

На послематчевой пресс-конференции канадский наставник, естественно, отмел предположение, что "зубры" вышли на лед проигрывать. Этого действительно не было. Однако ситуация все равно двусмысленная, с чем ничего уже не поделаешь.

Как признал Вудкрофт: "СКА – очень классная команда с большим бюджетом. В ее составе собраны одни из самых талантливых игроков не только со всей России, но и мира".

А между тем, Мистер решил, что для лучшей подготовки к плей-офф лидерам "Динамо" необходимо увеличить время на восстановление сил.

Так что если серия со СКА будет складываться для "зубров" совсем не сладко, то главному тренеру "зубров", безусловно, припомнят это кадровое, да и стратегическое решение. Дескать, легко ступает тот, кто идет по наклонной. Тогда как ведь ход матча в Питере наглядно доказал: игроки СКА тоже не находились на пике мотивации.

Сие легкомыслие, похоже, даже слегка взбесило их наставника Валерия Брагина. "Армейцы" не хотели себе портить настроение перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина поражением на домашнем льду и при хорошей зрительской аудитории, но почти все говорило о том, что им принципиально безразлично, с кем играть в первом раунде плей-офф. Никакой разницы между "Северсталью" и "Динамо" они не видели.

На этом брагинцев можно было подловить, заяви Вудкрофт оптимальный состав, да еще дай установку выиграть кровь из носу. В конце концов, даже полуторный и малочисленный вариант "Динамо" был близок к уравнению счета. Благодаря хорошим ассистентским действиям Митчелла, отличному броску Мосалева и точности Паре, хозяйское преимущество в три шайбы усохло до минимума. В Питере запахло овертаймом, а где игра до "мгновенной смерти" – там и наш успех.

Но тут на авансцену вышел защитник Фальковский, который своими грубейшими ошибками в зоне Тэйлора, как бы сказал партнерам: "Ша! Не ерепеньтесь. Мне нравится Питер. Будем играть со СКА!"

Разумеется, и Горбунов отдал крайне плохой поперечный пас партнеру. Однако подлинная катастрофа случилась, когда мастер чудачеств Степан уже в который раз организовал для соперников выход один на один с голкипером "зубров".

Кстати, Тэйлору, видимо, больше нравится Москва: Дэнни выиграл дуэль у форварда СКА. Но Фальковский настоял на своем, позволив Галимову добить шайбу в сетку. Собственная клюшка Степана в эту секунду была отнюдь не на льду.

В продолжение темы – резюме по Фальковскому, который нынче для меня, как красная тряпка для быка. Действительно, вдумайтесь: как можно из раза в раз критиковать защитника, который принес столь много пользы "Динамо" в атаке?! Восемь заброшенных шайб, двенадцать передач, да еще показатель полезности "плюс семь"! И никто этой хорошей статистики у Степана уже не отнимет.

Другое дело, что ее – личную статистику нашего седьмого номера – не надо абсолютизировать, только взвешенное отношение. А кроме того, существует не один, а три Фальковских. Самый лучший – тот, что атакует "в темп", не задерживая шайбы, принимая мгновенные решения.

Гораздо менее успешен и позитивен тот Фальковский, что возится с шайбой на чужой синей линии. Диспетчер из него спорный, ибо медлительный. Что досадно – площадку он видит хорошо.

И уж вовсе жди беды, когда в собственной зоне Степан тормозит, пытаясь контролировать шайбу. При этом, когда динамовцы получают втык от Мистера за свои фокусы-покусы (читай, не лучшую техническую оснащенность) Фальковский способен сконцентрироваться на один-два матча. Вывод: регулярные практики палочной дисциплины – не анахронизм. Как писал болельщик Гете: "Либо ты хочешь кем-то быть, либо ты хочешь кем-то стать".

Надо беречь нервы болельщиков

Вернемся непосредственно к Вудкрофту, чтобы оговорить и положительный сценарий дуэли со СКАв плей-офф. Если "зубры" зацепят "армейцев", то решение канадского наставника сыграть последний матч регулярного чемпионата без большинства лидеров, полуторным составом назовут гениальным даже недоброжелатели Мистера.

Справедливо назовут! Забыв как бы запрограммированное поражение 27 февраля от СКА. Оно простится с легким сердцем.

Другое дело, что нервы болельщиков необходимо щадить! Судите сами. Что каждый из нас подумал, когда узнал, в каком составе "зубры" собрались противостоять СКА? Испуганная реакция. Ведь на дворе все еще эра COVID-19, что горазд по-прежнему шутить с человечеством своими мутациями, новыми штампами.

Безусловно, подспудно каждый из нас догадывался: это есть авторский замысел Вудкрофта. Но, почему надо догадываться, вместо того чтобы все знать точно, будучи своевременно предупрежденным?! Между тем на всех информационных площадках ХК "Динамо" ничего не было прояснено до публикации тренерских спичей на пресс-конференции. А так тема отсутствия Клинкхаммера и Козуна, Принса и Менелла, Знахаренко и Варфоломеева волнительно подвисла в воздухе.

К слову, как по мне, так это вина именно Мистера, а не пресс-службы. Нельзя сообщить о том, чего не знаешь. Скрытность же хороша в меру. Тем паче, какой в ней был смысл? Никакого!

Впрочем, и это уже дело прошлое. Сейчас, на мой взгляд, актуальнее следующее наблюдение. Итак, расклад сезона "Динамо" по месяцам имеет следующий вид: сентябрь – отличный старт, октябрь – провал из-за вспышки ковида, ноябрь – второй подъем, декабрь – второй спад, январь – неплохой месяц, февраль – нехороший месяц.

Как вы сами понимаете, согласно этому пилообразному графику в марте все у нас должно сложиться! Пусть так и произойдет!