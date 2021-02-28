Белорусские мастера малой ракетки отправились в Катар

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 фев – Sputnik. Катар на месяц превратится в столицу мирового настольного тенниса. Там один за одним пройдут три международных турнира. Участие в них примет и национальная команда Беларуси: Надежда Богданова, Дарья Триголос, Павел Платонов и Александр Ханин. Чуть позже к ним присоединится и Владимир Самсонов.

Как рассказали Sputnik в Белорусской федерации настольного тенниса (БФНТ), организаторы соревнований предприняли беспрецедентные меры по обеспечению безопасности здоровья участников турнира.

"Практически месяц спортсмены, тренеры, судьи и весь обслуживающий персонал будут жить в так называемом хабе, его еще называют "пузырь". За его пределы никому выходить категорически нельзя. Будет налажен постоянный контроль за состоянием здоровья участников соревнований, проведен комплекс противоэпидемиологический мероприятий", – пояснили в БФНТ.

Спортсмены изголодались по турнирам

В Катаре собрался весьма представительный состав участников. За исключением команды Китая, которая из-за пандемии решила не участвовать ни в каких соревнованиях до Олимпиады.

Главный тренер национальной команды Беларуси Александр Петкевич пояснил пресс-службе БФНТ, что Contender позиционировался прежде как турнир более низкого уровня – для игроков второй-третьей сотни мирового рейтинга (где сейчас находятся все белорусы, за исключением Самсонова).

"Выйти из квалификации в основную сетку представляется очень сложным для наших игроков. Но, даже оказавшись в этой заветной восьмерке, спортсмен сразу попадает на представителей первой двадцатки. Обыграть их – сверхсложная задача. Если кто-то из наших спортсменов на первом турнире это сделает, можно будет назвать это успехом", – отметил Петкевич.

Владимир Самсонов может попасть на седьмую Олимпиаду

Владимир Самсонов присоединится к соотечественникам на втором турнире – Star Contender, и начнет не с квалификации, а сразу с основной сетки, поскольку имеет высокую позицию в мировом рейтинге – 27-ю.

На этих соревнованиях особенно нужно постараться смешанной паре Ханин/Триголос, так как в этом разряде пройдут квалификационные отборы для участия в Олимпийских играх.

Главные события в Дохе развернутся с 14 по 17 марта. Там состоится мировая олимпийская квалификация. Четверо победителей турнира у мужчин и пятеро у женщин получат путевки на Игры в Токио.

На сегодняшний день ни один из белорусских теннисистов не выполнил квалификационные требования, дающие право участвовать в Олимпиаде.

Если и в Дохе они не получат заветные пропуска, остается еще турнир Европейской квалификации, который в конце апреля пройдет в Португалии.

Лидер национальной команды Владимир Самсонов может также попасть на Игры в Японии по личному рейтингу. Если это произойдет, для него это станет уже седьмая Олимпиада в карьере.