Лыжная гонка среди профессионалов и любителей прошла в Минске

Источник материала: БT

Сегодня белорусы по-своему провожают последний день зимы! Так, в Минске состоялась лыжная гонка. Мероприятие прошло под девизом "Преодолей себя!", объединив как профессионалов - членов сборной команды Беларуси, так и любителей всех возрастов. На лыжню минчане выходили целыми семьями.









В программе спортивного праздника - индивидуальные гонки свободным стилем на 5 и 25 километров. Предусмотрели и отдельный забег на 800 метров для юных лыжников.



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