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Лыжная гонка среди профессионалов и любителей прошла в Минске
28.02.2021 18:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Сегодня белорусы по-своему провожают последний день зимы! Так, в Минске состоялась лыжная гонка. Мероприятие прошло под девизом "Преодолей себя!", объединив как профессионалов - членов сборной команды Беларуси, так и любителей всех возрастов. На лыжню минчане выходили целыми семьями.
В программе спортивного праздника - индивидуальные гонки свободным стилем на 5 и 25 километров. Предусмотрели и отдельный забег на 800 метров для юных лыжников.
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Сегодня белорусы по-своему провожают последний день зимы! Так, в Минске состоялась лыжная гонка. Мероприятие прошло под девизом "Преодолей себя!", объединив как...
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