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Лыжная гонка среди профессионалов и любителей прошла в Минске

28.02.2021 18:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня белорусы по-своему провожают последний день зимы! Так, в Минске состоялась лыжная гонка. Мероприятие прошло под девизом "Преодолей себя!", объединив как профессионалов - членов сборной команды Беларуси, так и любителей всех возрастов. На лыжню минчане выходили целыми семьями.

Лыжная гонка среди профессионалов и любителей прошла в Минске

В программе спортивного праздника - индивидуальные гонки свободным стилем на 5 и 25 километров. Предусмотрели и отдельный забег на 800 метров для юных лыжников.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня белорусы по-своему провожают последний день зимы! Так, в Минске состоялась лыжная гонка. Мероприятие прошло под девизом "Преодолей себя!", объединив как...
 
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