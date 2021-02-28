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Ирина Жук дважды побила национальный рекорд в прыжках с шестом в помещениях

28.02.2021 18:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Ирина Жук дважды побила национальный рекорд Беларуси в прыжках с шестом в помещениях. На международном турнире во Франции белоруска сначала преодолела планку на высоте 4 метра 68 сантиметров, что на 1 сантиметр выше предыдущего достижения, а после покорила высоту 4 метра 73 сантиметра. На турнире Жук заняла второе место.
 
 
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Ирина Жук дважды побила национальный рекорд Беларуси в прыжках с шестом в помещениях. На международном турнире во Франции белоруска сначала преодолела планку на...
 
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