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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ирина Жук дважды побила национальный рекорд в прыжках с шестом в помещениях Ирина Жук дважды побила национальный рекорд Беларуси в прыжках с шестом в помещениях. На международном турнире во Франции белоруска сначала преодолела планку на...

Ирина Жук дважды побила национальный рекорд Беларуси в прыжках с шестом в помещениях. На международном турнире во Франции белоруска сначала преодолела планку на высоте 4 метра 68 сантиметров, что на 1 сантиметр выше предыдущего достижения, а после покорила высоту 4 метра 73 сантиметра. На турнире Жук заняла второе место.