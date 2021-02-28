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Белорусы стартуют на теннисных турнирах в Дохе, Лионе и Роттердаме

28.02.2021 22:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Завтра сразу три белорусских игрока возьмут старт на турнирах. В Дохе Виктория Азаренко сыграет со Светланой Кузнецовой, в Лионе Александра Саснович выйдет на корт против Эжени Бушар, а в Роттердаме Егор Герасимов сразится со Стефаносом Циципасом. 
 
 
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Завтра сразу три белорусских игрока возьмут старт на турнирах. В Дохе Виктория Азаренко сыграет со Светланой Кузнецовой, в Лионе Александра Саснович выйдет на...
 
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