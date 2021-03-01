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Егор Герасимов в обновленном сегодня рейтинге АТП официально стал 76-й ракеткой мира
01.03.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Белорус улучшил свою позицию, благодаря выходу в полуфинал турнира в Монпелье - кстати, в финале тех соревнований победил обидчик Егора - Давид Гоффен.
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Белорус улучшил свою позицию, благодаря выходу в полуфинал турнира в Монпелье - кстати, в финале тех соревнований победил обидчик Егора - Давид Гоффен.
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