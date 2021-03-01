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Егор Шарангович забросил третью шайбу в НХЛ
01.03.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Егор Шарангович забрасывает третью шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, однако "Нью-Джерси" все равно проигрывает. В поединке против Вашингтона белорус во втором периоде сделал счет равным 2:2, но точный бросок Овечкина все же принес победу столичным - 3:2. Всего белорус провел на льду 14 минут 47 секунд и завершил встречу с нулем в графе "+/-".
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Егор Шарангович забрасывает третью шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, однако "Нью-Джерси" все равно проигрывает. В поединке против Вашингтона белорус во втором...
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