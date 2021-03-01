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Глава государства присвоил генеральские звания силовикам и новому президенту НОК

01.03.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко, очередное специальное звание генерал-майора милиции - Геннадию Казакевичу. Виктору Лукашенко присвоено очередное воинское звание генерал-майора запаса. В связи с переходом на выборную должность он освобожден от должности помощника Президента по национальной безопасности. Указ об этом Александр Лукашенко подписал после Олимпийского собрания.
 
 
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Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко,...
 
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