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Глава государства присвоил генеральские звания силовикам и новому президенту НОК
01.03.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОчередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко, очередное специальное звание генерал-майора милиции - Геннадию Казакевичу. Виктору Лукашенко присвоено очередное воинское звание генерал-майора запаса. В связи с переходом на выборную должность он освобожден от должности помощника Президента по национальной безопасности. Указ об этом Александр Лукашенко подписал после Олимпийского собрания.
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Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко,...
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