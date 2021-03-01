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Виктория Азаренко сыграет со Светланой Кузнецовой в поединке первого раунда турнира в Дохе
01.03.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Виктория Азаренко готовится к поединку первого раунда турнира в Дохе - соперницей белоруски станет Светлана Кузнецова.
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Виктория Азаренко готовится к поединку первого раунда турнира в Дохе - соперницей белоруски станет Светлана Кузнецова. Телеканал "Беларусь 5" игру покажет в прямом...
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