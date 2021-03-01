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Виктория Азаренко сыграет со Светланой Кузнецовой в поединке первого раунда турнира в Дохе

01.03.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Виктория Азаренко готовится к поединку первого раунда турнира в Дохе - соперницей белоруски станет Светлана Кузнецова. Телеканал "Беларусь 5" игру покажет в прямом эфире - старт ориентировочно в 20:30. Виктория Азаренко, напомним, становилась победительницей турнира в Катаре дважды: в 2012-м и 2013-м. А действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко.

 
 
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Виктория Азаренко готовится к поединку первого раунда турнира в Дохе - соперницей белоруски станет Светлана Кузнецова. Телеканал "Беларусь 5" игру покажет в прямом...
 
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