ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Успешное возвращение. В. Азаренко побеждает на турнире в Дохе

01.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Успешное возвращение на корт Виктории Азаренко после почти трехнедельной паузы. Экс-первая ракетка мира в стартовом круге на турнире в Дохе встречалась со своей давней соперницей Светланой Кузнецовой из России. Судите сами, 9 очных поединков до сегодняшнего матча провели девушки. Первая партия, как и ожидалось, началась с борьбы. Сперва Светлана не удержала свою подачу. Затем не смогла сделать брейк с двух шансов. Дальше Виктория своего не отдала и уверенно довела сет до победы - 6:2. Во второй партии ключевым стал 6-й гейм. Его девушки разыгрывали 19 минут. Отрадно, что этот балл взяла именно белоруска. Итог - 6:3. В 1/8 финала Азаренко сыграет с победительницей противостояния Елена Рыбакина (Казахстан) - Лаура Зигемунд (Германия).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Успешное возвращение на корт Виктории Азаренко после почти трехнедельной паузы. Экс-первая ракетка мира в стартовом круге на турнире в Дохе встречалась со своей...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Глава государства присвоил генеральские звания силовикам и новому президенту НОК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by