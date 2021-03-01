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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Успешное возвращение. В. Азаренко побеждает на турнире в Дохе Успешное возвращение на корт Виктории Азаренко после почти трехнедельной паузы. Экс-первая ракетка мира в стартовом круге на турнире в Дохе встречалась со своей...

Успешное возвращение на корт Виктории Азаренко после почти трехнедельной паузы. Экс-первая ракетка мира в стартовом круге на турнире в Дохе встречалась со своей давней соперницей Светланой Кузнецовой из России. Судите сами, 9 очных поединков до сегодняшнего матча провели девушки. Первая партия, как и ожидалось, началась с борьбы. Сперва Светлана не удержала свою подачу. Затем не смогла сделать брейк с двух шансов. Дальше Виктория своего не отдала и уверенно довела сет до победы - 6:2. Во второй партии ключевым стал 6-й гейм. Его девушки разыгрывали 19 минут. Отрадно, что этот балл взяла именно белоруска. Итог - 6:3. В 1/8 финала Азаренко сыграет с победительницей противостояния Елена Рыбакина (Казахстан) - Лаура Зигемунд (Германия).