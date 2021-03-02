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Белорусским спортсменам установили KPI
02.03.2021 11:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар – Sputnik. Спойлер: хоккейное "Динамо" задачу-минимум на сезон уже выполнило.
Судя по документу, который опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, в баскетболе высоким результатом будет считаться выход в 1/8 финала Кубка ФИБА Европы и Еврокубка, а в волейболе – в 1/8 финала Лиги чемпионов, Челлендж-Капа и Кубка Европейской конфедерации волейбола.
В водном поло – выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, в 1/4 финала Еврокубка (для мужчин) и Трофея европейской федерации плавания (для женщин). В волейболе - 1/8 финала Лиги чемпионов, Челлендж-Капа, а также Кубка Европейской конфедерации волейбола.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Для гандболистов планка установлена чуть выше: для успеха, который отметят в Минспорта, нужно выходить в четвертьфинал Лиги Европы и Кубка Европы, а также в групповую стадию Лиги чемпионов.
Непростая задача стоит и перед футболистами, которым обязательно необходимо выходить в групповые турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы для мужчин и в 1/8 финала Лиги чемпионов для женщин. В мини-футболе успехом будет считаться выход в элитный раунд Лиги чемпионов.
А вот хоккеисты минского "Динамо" могут спасть спокойно: в хоккее с шайбой успехом считается выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, КХЛ или МХЛ. Получается, "зубры", которые в плей-офф
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Министерство спорта Беларуси утвердило для спортивных команд "перечень результатов" , которые будут считаться успешными.
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