ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусским спортсменам установили KPI

02.03.2021 11:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Спойлер: хоккейное "Динамо" задачу-минимум на сезон уже выполнило.

Судя по документу, который опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, в баскетболе высоким результатом будет считаться выход в 1/8 финала Кубка ФИБА Европы и Еврокубка, а в волейболе – в 1/8 финала Лиги чемпионов, Челлендж-Капа и Кубка Европейской конфедерации волейбола. 

В водном поло – выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, в 1/4 финала Еврокубка (для мужчин) и Трофея европейской федерации плавания (для женщин). В волейболе - 1/8 финала Лиги чемпионов, Челлендж-Капа, а также Кубка Европейской конфедерации волейбола. 

© Sputnik / Алексей Филиппов
Белорусская федерация биатлона заявила о буллинге: по команде открыли огонь

Для гандболистов планка установлена чуть выше: для успеха, который отметят в Минспорта, нужно выходить в четвертьфинал Лиги Европы и Кубка Европы, а также в групповую стадию Лиги чемпионов.

Непростая задача стоит и перед футболистами, которым обязательно необходимо выходить в групповые турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы для мужчин и в 1/8 финала Лиги чемпионов для женщин. В мини-футболе успехом будет считаться выход в элитный раунд Лиги чемпионов.

А вот хоккеисты минского "Динамо" могут спасть спокойно: в хоккее с шайбой успехом считается выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, КХЛ или МХЛ. Получается, "зубры", которые в плей-офф сыграют с питерским СКА, свою задачу-минимум на сезон уже выполнили.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство спорта Беларуси утвердило для спортивных команд "перечень результатов" , которые будут считаться успешными.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское "Динамо" сыграет первый матч плей-офф Кубка Гагарина против СКА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by