Белорусским спортсменам установили KPI

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. Спойлер: хоккейное "Динамо" задачу-минимум на сезон уже выполнило.

Судя по документу, который опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, в баскетболе высоким результатом будет считаться выход в 1/8 финала Кубка ФИБА Европы и Еврокубка, а в волейболе – в 1/8 финала Лиги чемпионов, Челлендж-Капа и Кубка Европейской конфедерации волейбола.

В водном поло – выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, в 1/4 финала Еврокубка (для мужчин) и Трофея европейской федерации плавания (для женщин). В волейболе - 1/8 финала Лиги чемпионов, Челлендж-Капа, а также Кубка Европейской конфедерации волейбола.

Для гандболистов планка установлена чуть выше: для успеха, который отметят в Минспорта, нужно выходить в четвертьфинал Лиги Европы и Кубка Европы, а также в групповую стадию Лиги чемпионов.

Непростая задача стоит и перед футболистами, которым обязательно необходимо выходить в групповые турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы для мужчин и в 1/8 финала Лиги чемпионов для женщин. В мини-футболе успехом будет считаться выход в элитный раунд Лиги чемпионов.

А вот хоккеисты минского "Динамо" могут спасть спокойно: в хоккее с шайбой успехом считается выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, КХЛ или МХЛ. Получается, "зубры", которые в плей-офф сыграют с питерским СКА , свою задачу-минимум на сезон уже выполнили.

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