Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Две спринтерские гонки на чемпионате мира по биатлону среди юношей и юниоров в Австрии Первыми сегодня соревновались девушки с 19 до 21 года. Лучшей из белорусок стала Алина Пильчук - 14 место с двумя промахами, Наталья Карницкая не закрыла одну мишень,...

Первыми сегодня соревновались девушки с 19 до 21 года. Лучшей из белорусок стала Алина Пильчук - 14 место с двумя промахами, Наталья Карницкая не закрыла одну мишень, но она в итоговом протоколе 26-я, Дарья Кудаева - также один неточный выстрел - 31-я. Выиграла гонку Эми Басерга из Швейцарии. В 16:15 начнется аналогичная дисциплина у юниоров.