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Две спринтерские гонки на чемпионате мира по биатлону среди юношей и юниоров в Австрии

02.03.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Первыми сегодня соревновались девушки с 19 до 21 года. Лучшей из белорусок стала Алина Пильчук - 14 место с двумя промахами, Наталья Карницкая не закрыла одну мишень, но она в итоговом протоколе 26-я, Дарья Кудаева - также один неточный выстрел - 31-я. Выиграла гонку Эми Басерга из Швейцарии. В 16:15 начнется аналогичная дисциплина у юниоров. 
 
 
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Первыми сегодня соревновались девушки с 19 до 21 года. Лучшей из белорусок стала Алина Пильчук - 14 место с двумя промахами, Наталья Карницкая не закрыла одну мишень,...
 
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