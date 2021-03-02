|
Новый футбольный сезон в Беларуси стартует уже сегодня
02.03.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ матче за Суперкубок страны встретятся действующий чемпион солигорский "Шахтер" и обладатель кубка - борисовский БАТЭ. Кстати, Виталий Жуковский дебютирует в официальном матче в качестве главного тренера борисовчан. БАТЭ, отметим, брал Суперкубок 7 раз, "Шахтер" пока трофей не завоевывал. Удастся ли сделать это сегодня, узнаем из прямой трансляции на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче за Суперкубок страны встретятся действующий чемпион солигорский "Шахтер" и обладатель кубка - борисовский БАТЭ. Кстати, Виталий Жуковский дебютирует в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)