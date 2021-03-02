Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-президент "Барселоны" Бартомеу арестован Экс-президента Барселоны Жозепа Бартомеу полиция накануне арестовала в своем же доме. А сегодня временно отпустила. По мнению следователей, экс-президент...

Экс-президента Барселоны Жозепа Бартомеу полиция накануне арестовала в своем же доме. А сегодня временно отпустила. По мнению следователей, экс-президент сине-гранатовых заключал сделки от имени клуба в целях получения личной прибыли. Также по его инициативе одна компания работала над позитивным имиджем Бартомеу в соцсетях и критикой в адрес игроков, включая Месси.