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Экс-президент "Барселоны" Бартомеу арестован
02.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЭкс-президента Барселоны Жозепа Бартомеу полиция накануне арестовала в своем же доме. А сегодня временно отпустила. По мнению следователей, экс-президент сине-гранатовых заключал сделки от имени клуба в целях получения личной прибыли. Также по его инициативе одна компания работала над позитивным имиджем Бартомеу в соцсетях и критикой в адрес игроков, включая Месси.
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Экс-президента Барселоны Жозепа Бартомеу полиция накануне арестовала в своем же доме. А сегодня временно отпустила. По мнению следователей, экс-президент...
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