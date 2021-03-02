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"Беларусь 5" покажет матч с участием А. Саснович в прямом эфире

02.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Стартовый поединок с участием белоруски Александры Саснович на кортах французского Лиона "Беларусь 5" покажет в прямом эфире сегодня, ориентировочной начало встречи на центральном корте соревнований - 21:20 по минскому времени. В 1/16-й финала Саснович встретится с канадкой Эжени Бушар, которая в рейтинге WТА сейчас только 143-я.
 
 
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Стартовый поединок с участием белоруски Александры Саснович на кортах французского Лиона "Беларусь 5" покажет в прямом эфире сегодня, ориентировочной начало...
 
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