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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Беларусь 5" покажет матч с участием А. Саснович в прямом эфире Стартовый поединок с участием белоруски Александры Саснович на кортах французского Лиона "Беларусь 5" покажет в прямом эфире сегодня, ориентировочной начало...

Стартовый поединок с участием белоруски Александры Саснович на кортах французского Лиона" покажет в прямом эфире сегодня, ориентировочной начало встречи на центральном корте соревнований -по минскому времени. В 1/16-й финала Саснович встретится с канадкой Эжени Бушар, которая в рейтинге WТА сейчас только 143-я.