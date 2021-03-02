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Иван Тулатин занял 7-е место в спринте на юниорском ЧМ-2021
02.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБелорусский биатлонист Иван Тулатин занял 7-е место в спринтерской гонке в рамках юниорского чемпионата мира, который продолжается в австрийском Обертиллиахе. Победителю, французу Эмильену Клоду, он уступил почти 48 секунд, допустив один промах. Павел Белько - 30-й. Александр Кошин - 34-й. Антон Шидловский - 57-й.
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Белорусский биатлонист Иван Тулатин занял 7-е место в спринтерской гонке в рамках юниорского чемпионата мира, который продолжается в австрийском Обертиллиахе....
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