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Стартовал финал республиканских соревнований "Золотая шайба"

03.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В Минске стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси.

С открытием участников турнира поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что эти состязания стали настоящей школой мастерства, дружбы, взаимовыручки и очень важным шагом на пути в большой спорт. Президент пожелал всем причастным  крепкого здоровья, удачи и ярких побед. 

Клюшки на малом льду "Чижовка-Арены" скрестили представители старшей возрастной группы дивизиона "А". Т.е. сейчас парням по 14-15 лет. Все игроки из городов и районов, где есть крытые ледовые арены. Однако эти ребята занимаются хоккеем на любительском уровне. Команды прошли через серьезные отборочные испытания,  в решающую часть пробились лучшие. Итого кубок разыграют 8 дружин: по одной из каждой области и две, представляющие столицу. 

Первый соревновательный день порадовал болельщиков массой заброшенных шайб. Хоккейный марафон завершится в субботу, 6 марта. Финальный поединок начнется в 14:00. Битва за трофей, как и все остальные матчи турнира, транслируются на  YouTube-канале Президентского спортивного клуба. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске стартовал финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси. С открытием...
 
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