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Виктория Азаренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе
05.03.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
И к еще одной белорусской победе сегодня. Виктория Азаренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе. Наша теннисистка в двух сетах 6-2, 6-4 сломила сопротивление пятой ракетки мира украинки Элины Свитолиной. Несмотря на счет, поединок получился трудным. Еще в начале матча было видно, что Викторию беспокоит спина. Вскоре ей пришлось прибегнуть к помощи физиотерапевта. К счастью, медицинский тайм-аут пошел на пользу и Азаренко шагнула в полуфинал.
Виктория Азаренко, 14-я ракетка мира: "Было очень тяжело сопротивляться Элине, но я делала все, на что способна. Я действительно хотела сфокусироваться только на том, что могу сделать на корте сама и не думать ни о чем другом. Я пыталась использовать все возможности. И большое спасибо моим болельщикам, потому что именно вы протащили меня к победе".
В полуфинале Азаренко сыграет с Гарбинье Мугурусой
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