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Биатлон. Женская сборная Беларуси взяла серебро в эстафете

05.03.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Приятная новость последних минут из чешского Нове-Место, где стартовал 8-й этап Кубка мира по биатлону.

Наша женская сборная  выиграла серебряную медаль в эстафете. Первой на дистанцию уходила Ирина Кривко, олимпийская чемпионка использовала один дополнительный патрон на стойке и передавала эстафету еще одному триумфатору Пхенчхана Динаре Алимбековой. Уже после стрельбы лежа она переместилась на 3 позицию и показала высокий результат на финише своего этапа, 4-й отправив на дистанцию Анну Солу, которая сохранила это место. А Елена Кручинкина, завершавшая гонку, смогла подняться на высокое 2-е место, впереди только сборная Швеции. 

Для нашей команды это уже второе серебро в эстафете, также успешно наши девушки выступили в немецком Оберхофе. 

 
Теги: Новости
 
 
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Приятная новость последних минут из чешского Нове-Место, где стартовал 8-й этап Кубка мира по биатлону. Наша женская сборная  выиграла серебряную медаль в...
 
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Белорусские биатлонистки выиграли серебро в эстафете
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